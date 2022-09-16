«ДНР»: Від обстрілів за добу загинуло троє людей, 12 — поранені

На підконтрольній угрупуванню «ДНР» території внаслідок обстрілів за добу загинули троє людей.



Як запевняють у «СЦКК ДНР», цивільні загинули у Ворошилівському районі Донецька, Макіївці та Світлодарську. Поранення різного ступеня тяжкості отримали 12 цивільних осіб у Куйбишевському та Кіровському районах Донецька, Старомихайлівці, Горлівці, Макіївці, Світлодарську, Микільському, Верхньошироківському (до декомунізації — Октябрь).

На підконтрольній українській владі частині Донецької області за добу загинули п'ятеро людей, ще шістьох було поранено.



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