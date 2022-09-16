Російські війська зруйнували понад 30 будинків на Донеччині за добу

16 вересня 2022, 11:04

Російські війська зруйнували понад 30 будинків на Донеччині за добу

Минулої доби на Донеччині російські війська зруйнували понад 30 будинків, дві школи, дитсадок, правоохоронцями задокументовано 16 ударів окупантів по регіону. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Донецької області, зазначивши, що є жертви серед цивільних, а також поранені.

Війська РФ за добу обстріляли 10 населених пунктів Донеччини – міста Авдіївка, Красногорівка, Бахмут, Соледар, Слов’янськ, Селидове, Торецьк, села Карлівка, Ласточкине, Новоселівка.

Знищено та пошкоджено російськими снарядами 45 цивільних об'єктів регіону, з них 33 - житлові будинки, також атаковано відділення банку, шахта, підприємство зв'язку.

Ворог обстрілював Донецьку область зенітно-ракетними комплексами С-300, РЗСО "Град", "Ураган", "Смерч", артилерією.

Масштабні руйнування зафіксовано у Селидовому. У цьому місті обстрілами російської армії пошкоджено 23 багатоквартирні будинки, школу, гімназію, дитсадок, приміщення банку.

Вночі окупанти ракетами атакували Торецьк. Пошкоджено приватний будинок, приміщення ДСНС, банк, вугільне підприємство, відділення зв'язку. У поліції повідомили, що місто знаходиться під масованим вогнем російської армії, напередодні було пошкоджено лікарню, котельню, критичну інфраструктуру.

Поліція задокументувала військові злочини військ РФ та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.

Також повідомляється, що за допомогою поліції було евакуйовано з Донецької області ще 185 осіб, з початку обов'язкової евакуації – близько 16 900 осіб, у тому числі 2779 – 762 дітей – люди з інвалідністю.

Раніше керівник Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що минулої доби на підконтрольній українській владі частині області через обстріл з боку російської армії загинули п'ять мирних жителів.

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