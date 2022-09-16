У Бердянську повідомили про вбивство представників окупаційної влади міста

У захопленому військами РФ Бердянську Запорізької області вбито заступника «голови ВДА» міста Олега Бойка та його дружину Людмилу Бойко, яку було призначено окупантами «главою міської територіальної виборчої комісії з проведення референдуму». Про це повідомили в окупаційній адміністрації Бердянська.

Зазначається, що подвійне вбивство сталося у мікрорайоні Колонія у Бердянську біля гаража родини Бойків.

Вдень 16 серпня, нагадаємо, в окупованому Луганську пролунав потужний вибух, через який, за інформацією російських ЗМІ, загинув генпрокурор угрупування ЛНР Сергій Горенко.