У сім населених пунктів Донецької області повернули світло

Аварійні бригади енергетиків повністю або частково відновили електропостачання у семи населених пунктах Донецької області, які постраждали через бойові дії. Про це повідомили у ДТЕК Донецькі електромережі.



Зазначається, що за добу аварійні бригади змогли повернути електрику до будинків 27 669 сімей у Бахмутському, Краматорському та Покровському районах.



«Найбільше оновлень вчора вдалося виконати у Слов'янській громаді — тут енергетики повернули світ більш ніж 24 тисячам сімей. Ще понад три тисячі будинків знову зі світлом у Торецькій громаді. Крім того, з дозволу військових, енергетикам учора також вдалося попрацювати в Авдіївській, Мар'їнській та Костянтинівській громадах», - перерахували в енергокомпанії.



Також у ДТЕК повідомили, що найскладнішими напрямками є Авдіївський, Бахмутський, Торецький, Мар'їнський. Без світла поки що залишаються 89 населених пунктів області.