Селен: маловідомий, але такий важливий для нашого здоров'я мінерал (РR)

16 вересня 2022, 16:56

Селен: маловідомий, але такий важливий для нашого здоров'я мінерал (РR)

Селен — не найпопулярніший мінерал, але він дуже корисний і навіть життєво важливий для нашого здоров'я. Вчені рекомендують щодня отримувати його разом із продуктами харчування. 

Організм потребує лише мінімальні кількості такого нутрієнта, але його нестача негативно позначається на перебігу різних процесів в організмі, у тому числі на обміні речовин та роботі щитовидної залози. Крім того, селен може принести ще бага то корисного нашому здоров'ю. 

Селен є потужним антиоксидантом — він бореться з вільними радикалами заважаючи їм ушкоджувати здорові клітини нашого організму. Вільні радикали є природним побічним продуктом обміну речовин.



Найчастіше вони нешкідливі, але іноді синтезуються у надмірній кількості, наприклад, під впливом стресів, алкоголю та нікотину. У таких ситуаціях вільні радикали провокують окислювальний стрес, а він, у свою чергу, збільшує ризик розвитку низки хронічних захворювань (у т.ч. хвороб Альцгеймера, серцево-судинних хвороб, а також онкології), передчасного старіння та інсульту. 

Селен ефективно пригнічує активність вільних радикалів, захищаючи нас від окислювального стресу, але на цьому його корисні властивості лише починаються. 

Селен також допомагає:

  • У рази знизити ризик деяких видів онкології, зокрема. раку грудей, легень, товстої кишки та простати. Також додатковий селен знижує побічні ефекти при опроміненні.
  • Істотно зменшити ймовірність виникнення серцево-судинних захворювань. Достатня кількість селену знижує ризик утворення бляшок у судинах та зменшує маркери запалення.
  • Зберегти здоровий глузд на довгі роки. З'ясувалося, що в осіб з хворобою Альцгеймера рівень селену в крові значно нижчий, ніж у здорових ровесників. А додатковий прийом такого мінералу сприяє підвищенню швидкості мови та низки психічних функцій при легких когнітивних порушеннях.
  • Підтримувати здоров'я щитовидної залози. Цей орган містить більше селену, ніж будь-який інший у нашому організмі. Нестача мінералу збільшує ризик розвитку різних хвороб щитовидки, зокрема тиреоїдиту Хашимото.
  • Поліпшувати функції імунної системи. Вживання достатньої кількості селену посилює імунну відповідь. Його нерідко рекомендують приймати при ГРВІ, туберкульозі, гепатиті С та ВІЛ.
  • Підтримувати здорову репродуктивну функцію у чоловіків та жінок.
  • Зменшувати прояви астми, у тому числі свистяче дихання, задишку, відчуття тиску в грудях та кашель. 

Якщо Вас цікавлять подробиці наукових досліджень та експериментів щодо селену, які підтверджують його корисні властивості — тоді пропонуємо прочитати статтю: Селен для чого, користь та як приймати.

Селен міститься у різних продуктах харчування. Його дуже багато в устрицях, бразильському горіху, палтусі та жовтоперому тунці. Трохи менше корисного нутрієнта присутнє у яйцях, сардинах та насінні. 

Але вчені попереджають, що рівень селену в продуктах багато в чому залежить від умов вирощування та особливостей приготування. Тому навіть грамотне, збалансоване та різноманітне харчування не може гарантувати надходження достатньої кількості селену до організму. 

І в такій ситуації найнадійнішим джерелом селену є спеціальні добавки. Сучасні БАДи виготовляються виключно з натуральної екологічно чистої сировини та проходять кілька стадій перевірки якості. 

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При дотриманні дозування, що рекомендується, — 50-100 мкг/день — вони абсолютно безпечні для здоров'я і дуже корисні. Їх легко приймати, і вони практично не мають протипоказань.

Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я

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