Війна РФ проти України з 24 лютого забрала життя 39 журналістів — уряд

З початку повномасштабного вторгнення російської армії в Україну війна забрала життя 39 журналістів. Про це з посиланням на дані Національної спілки журналістів України повідомив міністр культури Олександр Ткаченко.



Він наголосив, що за 8 років війни Україна втратила ще більше журналістів.

«Сьогодні, в День пам'яті загиблих журналістів вшановуємо пам’ять наших борців передової інформаційного фронту. Бути журналістом сьогодні - це бути готовим віддати своє життя, щоб доносити правду всьому світу», - написав Ткаченко та подякував журналістам за працю.

6 липня, нагадаємо, верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет заявив, що з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну ООН встановили загибель 17 журналістів і поранення ще 14 внаслідок бойових дій.