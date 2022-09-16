У Києві СБУ викрито агента РФ, який намагався влаштуватися в полк «Азов»

В Києві викрито російського агента, який планував влаштуватися в бойовий спецпідрозділ полку «Азов». Про це повідомили у Службі безпеки України.

«За даними слідства, затриманим виявися мешканець Донеччини, який у 2015 році приєднався до угруповань терористичної організації «днр». Там він входив до складу підконтрольних рф так званих «1-го та 2-го армійських корпусів» . Зокрема проходив службу в загоні спеціального призначення «республіканської гвардії днр». До 2018 року він брав активну участь у бойових діях проти українських військ на сході нашої держави», - зазначили в СБУ.

Також повідомляється, що згодом затриманий виїхав до РФ, залишивши «службу» у лавах угруповання «ДНР». І вже в Росії його завербували спецслужби для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України.

За інформацією СБУ, щоб виконати завдання, зловмисник прибув із території РФ в Україну до початку повномасштабного вторгнення.

Співробітники СБУ затримали агента на спробі проходження відбору до полку «Азов».

Сьогодні, 16 вересня, нагадаємо, прес-секретар СБУ в Харківській області Владислав Абдула заявив про затримання у Балаклії чоловіка, який очолював «народну міліцію» під час окупації населеного пункту армією РФ. Йому оголошено підозру.