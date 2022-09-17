Війська РФ всю ніч обстрілювали Дніпропетровщину з «Градів»

Наслідки обстрілу Дніпропетровської області. Фото: ОВА

Російські війська всю ніч обстрілювали Нікопольщину з РСЗВ «Град» та важкої артилерії. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.



«Під вогонь потрапили три громади району — Нікопольська, Марганецька та Мирівська. Ворог атакував шість разів, випустив по мирних містах та селах понад 90 смертоносних снарядів. Попередньо, люди не постраждали», — поінформував Резніченко.



За його даними, пошкоджено будинки, автомобілі, ліцей, цех промислового підприємства, газопроводи та лінії електропередач.



«В одному з сіл Мирівської громади зник зв'язок. Масштаби руйнувань уточнюються», — повідомив Резніченко.





Дивіться також:



