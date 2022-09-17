Війська РФ атакували сім населених пунктів у Донецькій області

Наслідки обстрілу Донеччини. Фото: поліції

Упродовж доби поліцейські задокументували 13 обстрілів Донеччини з боку військ РФ. Є вбиті та поранені мирні жителі, постраждала дитина. Про це повідомляє ГУ Нацполіції у Донецькій області.



Війська РФ атакували сім населених пунктів: Авдіївку, Бахмут, Святогірськ, Торецьк, Велику Новосілку, Новий Комар, Новоочеретувате. Окупанти били з артилерії, реактивних систем залпового вогню, танків. Найбільше ударів — шість — витримала Авдіївка.



Знищено та пошкоджено 17 цивільних об'єктів, з них десять — житлові будинки. Також зафіксовано влучення у школу, коксохімічний завод, пасіку.



У поліції зазначили, що окупанти обстріляли з реактивної артилерії нещодавно звільнений Святогірськ — там загинула людина. Крім того, поранено дитину.



Поліцією та СБУ порушено кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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