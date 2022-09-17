Війська РФ атакували сім населених пунктів у Донецькій області

17 вересня 2022, 13:42

Війська РФ атакували сім населених пунктів у Донецькій області

Наслідки обстрілу Донеччини. Фото: поліції Наслідки обстрілу Донеччини. Фото: поліції

Упродовж доби поліцейські задокументували 13 обстрілів Донеччини з боку військ РФ. Є вбиті та поранені мирні жителі, постраждала дитина. Про це повідомляє ГУ Нацполіції у Донецькій області.

Війська РФ атакували сім населених пунктів: Авдіївку, Бахмут, Святогірськ, Торецьк, Велику Новосілку, Новий Комар, Новоочеретувате. Окупанти били з артилерії, реактивних систем залпового вогню, танків. Найбільше ударів — шість — витримала Авдіївка.

Знищено та пошкоджено 17 цивільних об'єктів, з них десять — житлові будинки. Також зафіксовано влучення у школу, коксохімічний завод, пасіку.

У поліції зазначили, що окупанти обстріляли з реактивної артилерії нещодавно звільнений Святогірськ — там загинула людина. Крім того, поранено дитину.

Поліцією та СБУ порушено кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Дивіться також:

Ще за темою

Місця
Донецька область
Інше
Війна

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
16:47
Окупована Горлівка під обстрілом: Троє загиблих, 11 поранених
16:18
«ЛНР» заявила про обстріл Кремінної, поранено мирного жителя
12:01
Донецьк під потужним обстрілом, «прильоти» — у «райадміністрацію» та на бульвар Пушкіна
10:38
У «ЛНР» заявили про поранених під час вибуху у «генпрокуратурі»
08:59
«ДНР» заявила про поранення чотирьох цивільних
00:25
Подробиці вбивства «генпрокурора ЛНР» — головне за день ►
22:48
Відео-щоденник з блокадного Маріуполя. Історія Віолетти та Анастасії ►
19:47
На тлі гострої нестачі: у Донецьку заборонили зливати воду з батарей
16:54
У «ДНР» заявили, що за тиждень через обстріли загинули 34 особи
16:14
У районі аеродрому окупованого армією РФ Мелітополя вибух — Федоров
14:22
Окупанти Херсонської області біжать на лівий берег Дніпра — ГУР МОУ
14:18
«ДНР» посилила примусову мобілізацію: Де затримують чоловіків
14:02
У Бердянську повідомили про вбивство представників окупаційної влади міста
12:16
У маріупольських школах заняття для дітей проводять у коридорах — Маріупольська міськрада
12:00
У Луганську пролунав потужний вибух у будівлі «генеральної прокуратури». Загинув «генпрокурор»
Всі новини
16:47
Окупована Горлівка під обстрілом: Троє загиблих, 11 поранених
16:18
«ЛНР» заявила про обстріл Кремінної, поранено мирного жителя
15:52
Україна отримала $1,5 мільярда від США: Куди підуть кошти
15:18
Ракетний удар по Чугуєву: Від отриманих ран померла 11-річна дівчинка
14:48
У Костянтинівці поранено восьмеро людей
13:42
Війська РФ атакували сім населених пунктів у Донецькій області
13:21
Російські сили вдень завдали удару по Краматорську: Троє постраждалих
13:00
Окупанти обстріляли Слов'янську ТЕС, почалася пожежа
12:40
На місці працюють швидкі: Армія РФ завдала удару по Костянтинівці
12:01
Донецьк під потужним обстрілом, «прильоти» — у «райадміністрацію» та на бульвар Пушкіна
11:31
Війська РФ без успіху атакували у Бахмута та Авдіївки — Генштаб
10:54
ЗСУ звільнили Щурово під Лиманом
10:38
У «ЛНР» заявили про поранених під час вибуху у «генпрокуратурі»
10:14
Українські військові звільнили село під Лиманом — соцмережі
09:41
Війська РФ всю ніч обстрілювали Дніпропетровщину з «Градів»
Всі новини
ВІДЕО
У Костянтинівці поранено восьмеро людей
17 вересня, 14:48
Донецьк під потужним обстрілом, «прильоти» — у «райадміністрацію» та на бульвар Пушкіна
17 вересня, 12:01
ЗСУ звільнили Щурово під Лиманом
17 вересня, 10:54

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти