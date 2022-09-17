У Костянтинівці поранено восьмеро людей

17 вересня 2022, 14:48

У Костянтинівці поранено восьмеро людей

Наслідки обстрілу Костянтинівки. Фото: адміністрації Наслідки обстрілу Костянтинівки. Фото: адміністрації

Через обстріл російськими військами Костянтинівки Донецької області поранено восьмеро людей. Про це повідомляє Костянтинівська міська військова адміністрація.

«Російський снаряд влучив біля однієї із багатоповерхівок у центральному районі міста. За уточненою інформацією, поранено та травмовано вісім осіб, зокрема дворічну дитину. Інформація про пошкодження встановлюється», — йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що на місці працюють рятувальники та поліція.

У соцмережах показали район, де був «приліт».



За інформацією Донецької обласної військової адміністрації, поранено п'ятьох людей, зокрема дитину.



Раніше повідомлялося, що війська РФ завдали удару по Костянтинівці.

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