За добу енергетики відновили електропостачання 30 населених пунктів Донеччини

Минулої доби аварійно-ремонтні бригади «ДТЕК Донецькі електромережі» змогли відновити роботу пошкоджених обстрілами електроліній у 30 населених пунктах Донеччини. Як повідомила прес-служба компанії, знову отримують електропостачання 9507 сімей у Покровському, Краматорському та Бахмутському районах.



«Незважаючи на посилення обстрілів, енергетикам вдалося вчора попрацювати в Авдіївській, Костянтинівській, Мар'їнській та Торецькій громадах. Ці громади розташовані поблизу лінії зіткнення і зазнають постійних артобстрілів та авіаударів. Зокрема, за даними Національної поліції, Авдіївська та Мар'їнська громади вчора знову зазнали обстрілів», — зазначили в компанії.



До відключень через бойові дії додалися відключення через негоду. Енергетики вночі відновили електропостачання понад 50 трансформаторних підстанцій у Покровську, знову зі світлом близько 7 тисяч сімей. Аварійні бригади продовжують працювати над відновленням ще близько 90 трансформаторних підстанцій у Покровському районі, що дозволить повернути світло до будинків ще близько 5 тисяч сімей.



У «ДТЕК Донецькі електромережі» додали, що найскладнішими напрямками залишаються Авдіївський, Мар'їнський, Торецький, Бахмутський, Слов'янський. Поки що без електропостачання залишаються 92 населені пункти області.

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