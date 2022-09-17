За добу енергетики відновили електропостачання 30 населених пунктів Донеччини

17 вересня 2022, 17:58

За добу енергетики відновили електропостачання 30 населених пунктів Донеччини

Минулої доби аварійно-ремонтні бригади «ДТЕК Донецькі електромережі» змогли відновити роботу пошкоджених обстрілами електроліній у 30 населених пунктах Донеччини. Як повідомила прес-служба компанії, знову отримують електропостачання 9507 сімей у Покровському, Краматорському та Бахмутському районах.

«Незважаючи на посилення обстрілів, енергетикам вдалося вчора попрацювати в Авдіївській, Костянтинівській, Мар'їнській та Торецькій громадах. Ці громади розташовані поблизу лінії зіткнення і зазнають постійних артобстрілів та авіаударів. Зокрема, за даними Національної поліції, Авдіївська та Мар'їнська громади вчора знову зазнали обстрілів», — зазначили в компанії.

До відключень через бойові дії додалися відключення через негоду. Енергетики вночі відновили електропостачання понад 50 трансформаторних підстанцій у Покровську, знову зі світлом близько 7 тисяч сімей. Аварійні бригади продовжують працювати над відновленням ще близько 90 трансформаторних підстанцій у Покровському районі, що дозволить повернути світло до будинків ще близько 5 тисяч сімей.

У «ДТЕК Донецькі електромережі» додали, що найскладнішими напрямками залишаються Авдіївський, Мар'їнський, Торецький, Бахмутський, Слов'янський. Поки що без електропостачання залишаються 92 населені пункти області.

Читайте також:

Війська РФ атакували сім населених пунктів у Донецькій області

Ще за темою

Місця
Донецька область
Інше
Електропостачання
Організації
ДТЕК

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
16:47
Окупована Горлівка під обстрілом: Троє загиблих, 11 поранених
16:18
«ЛНР» заявила про обстріл Кремінної, поранено мирного жителя
12:01
Донецьк під потужним обстрілом, «прильоти» — у «райадміністрацію» та на бульвар Пушкіна
10:38
У «ЛНР» заявили про поранених під час вибуху у «генпрокуратурі»
08:59
«ДНР» заявила про поранення чотирьох цивільних
00:25
Подробиці вбивства «генпрокурора ЛНР» — головне за день ►
22:48
Відео-щоденник з блокадного Маріуполя. Історія Віолетти та Анастасії ►
19:47
На тлі гострої нестачі: у Донецьку заборонили зливати воду з батарей
16:54
У «ДНР» заявили, що за тиждень через обстріли загинули 34 особи
16:14
У районі аеродрому окупованого армією РФ Мелітополя вибух — Федоров
14:22
Окупанти Херсонської області біжать на лівий берег Дніпра — ГУР МОУ
14:18
«ДНР» посилила примусову мобілізацію: Де затримують чоловіків
14:02
У Бердянську повідомили про вбивство представників окупаційної влади міста
12:16
У маріупольських школах заняття для дітей проводять у коридорах — Маріупольська міськрада
12:00
У Луганську пролунав потужний вибух у будівлі «генеральної прокуратури». Загинув «генпрокурор»
Всі новини
18:39
ЗСУ відбили атаки окупантів у районі п`яти населених пунктів
17:58
За добу енергетики відновили електропостачання 30 населених пунктів Донеччини
17:21
На Донеччині встановили обмеження на в'їзд на деокуповані території
16:47
Окупована Горлівка під обстрілом: Троє загиблих, 11 поранених
16:18
«ЛНР» заявила про обстріл Кремінної, поранено мирного жителя
15:52
Україна отримала $1,5 мільярда від США: Куди підуть кошти
15:18
Ракетний удар по Чугуєву: Від отриманих ран померла 11-річна дівчинка
14:48
У Костянтинівці поранено восьмеро людей
13:42
Війська РФ атакували сім населених пунктів у Донецькій області
13:21
Російські сили вдень завдали удару по Краматорську: Троє постраждалих
13:00
Окупанти обстріляли Слов'янську ТЕС, почалася пожежа
12:40
На місці працюють швидкі: Армія РФ завдала удару по Костянтинівці
12:01
Донецьк під потужним обстрілом, «прильоти» — у «райадміністрацію» та на бульвар Пушкіна
11:31
Війська РФ без успіху атакували у Бахмута та Авдіївки — Генштаб
10:54
ЗСУ звільнили Щурово під Лиманом
Всі новини
ВІДЕО
У Костянтинівці поранено восьмеро людей
17 вересня, 14:48
Донецьк під потужним обстрілом, «прильоти» — у «райадміністрацію» та на бульвар Пушкіна
17 вересня, 12:01
ЗСУ звільнили Щурово під Лиманом
17 вересня, 10:54

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти