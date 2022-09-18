Продовження наступальних операцій окупантів на Донеччині не має сенсу — ISW

18 вересня 2022, 08:44

Продовження наступальних операцій окупантів на Донеччині не має сенсу — ISW

Російські окупанти продовжують вести безглузді наступальні операції біля Донецька та Бахмута замість того, щоб зосередитись на обороні від українських контрнаступів. Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW).

«Російські війська продовжують атакувати Бахмут і різні села поблизу Донецька, які мають лише емоційне значення для мешканців так званої ДНР», — зазначили в ISW.

Окупанти, ймовірно, спрямовують деякі з дуже обмежених резервів, що є в Україні, на цю мету, а не на вразливі оборонні рубежі, які поспішно зведені вздовж річки Оскол у східній частині Харківської області.

«Росіяни не можуть сподіватися на досить масштабні успіхи в районі Бахмута чи Донецька, щоб зірвати українські контрнаступи, і, схоже, продовжують майже автоматичні зусилля щодо завоювання позицій у Донецькій області, які здаються дедалі відірванішими від загальних реалій театру бойових дій», — наголошують аналітики.

Крім того, в Інституті вивчення війни розповіли, що неспроможність окупантів перекинути масштабні підкріплення на схід Харківської та Луганської областей залишає більшу частину захопленої РФ північно-східної території України вкрай вразливою до подальших контрнаступів ЗСУ.

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