Російські війська вночі обстріляли Донбас

Російські війська вночі вели обстріл уздовж усієї лінії фронту на Донбасі. Про це повідомив голова Донецької ОВ Павло Кириленко.



Він зазначив, що 2 особи загинули від обстрілів у Вугледарі Волноваського району. Також «було голосно» у селах Вільне Поле та Бурлацьке Комарської громади.



5 громад зазнали обстрілів у Покровському районі. У селі Костянтинівка одна людина була поранена. У Курахівці пошкодили ЛЕП. На ранок – черговий обстріл Авдіївки. Також у районі під обстріл потрапило Батьківщину Покровської громади — 2 людей поранено, 3 будинки пошкоджено.



У Краматорську росіяни потрапили в дорогу поблизу готелю — поранили одну людину. У Миколаївці знову потрапили до будівлі ЦНАПу. Також під постріли потрапила адміністративна будівля Слов'янської ТЕС.



У Бахмутському районі російські снаряди прилітали до Сіверської та Соледарської та Торецької громад. У Щербинівці пошкоджено три приватні будинки.



«Усі злочини росіян ретельно документуємо! За все відповідатимуть!», - заявив голова адміністрації.