Путін провалює операцію в Україні на стратегічному рівні — оцінка Британії

18 вересня 2022, 14:41

Путін провалює операцію в Україні на стратегічному рівні — оцінка Британії

Президент РФ Володимир Путін «провалює» всі свої військово-стратегічні цілі в Україні. Про це повідомив голова комітету начальників штабів Великобританії адмірал Тоні Радакін в інтерв'ю ВВС.

«На стратегічному рівні це провал для Путіна», — заявив він.

«На початку ми сказали, що це стратегічна помилка президента Путіна, а стратегічні помилки призводять до стратегічних наслідків. І тут це стратегічний провал. Путін зазнає невдачі за всіма своїми військово-стратегічними цілями, він хотів підпорядкувати собі Україну, цього не станеться», — заявив Радакін.

«Він хотів взяти під контроль столицю, ми бачили, що його перемагали раніше. Ми бачили, що він хотів послабити НАТО. Зараз НАТО набагато сильніша, до нас приєднуються Фінляндія та Швеція», — наголосив він.

За словами Радакіна, російська армія завжди мала проблеми з технікою та не має достатньої кількості живої сили.

«Його сили слабкі землі. І ми також бачимо чудові українські збройні сили, які виявляють мужність, вони борються за свою країну і мають міжнародну підтримку, яку ми всі надаємо», — додав Радакін.

У той же час він вважає, що війна буде продовжуватися протягом тривалого часу.

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