Окупанти обстріляли три громади Нікопольського району, є загиблі та поранені

Наслідки обстрілу Нікопольського району. Фото: Дніпропетровська ОВА

Сьогодні у другій половині дня росіяни вдарили артилерією та РСЗВ «Град» по селах Нікопольського району. Двоє місцевих жителів загинули, троє поранено. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Тelegram.



«Росіяни по обіді чотири рази вдарили по трьох громадах району — Покровській, Червоногригорівській та Нікопольській. Стріляли "Градами" та важкою артилерією. Направили на мирних людей понад 60 снарядів», — написав Резніченко.

За попередньою інформацією, двоє чоловіків загинули, ще двоє чоловіків та жінка отримали поранення.

«У громадах є руйнування. Їхні масштаби уточнюються. На місці працюють рятувальники та поліція», — додав очільник ОВА.

Наслідки обстрілу Нікопольського району. Фото: Дніпропетровська ОВА