ЗСУ відбили спроби наступу окупантів у Харківській, Донецькій та Херсонській областях

Минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських окупантів на кількох напрямках у Харківській, Донецькій та Херсонській областях. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України, опублікованому у Facebook.



Наступ відбито, зокрема, в районі звільненого міста Куп'янськ Харківської області та прикордонного села Гоптівка Дергачівського району.



Крім того, наступ російських окупантів відбито біля сіл Миколаївка Друга, Весела Долина та Одрадівка Бахмутського району, міста Мар'їнка та села Новомихайлівка Покровського району Донецької області.



Також відбито атаку біля села Правдине Херсонського району Херсонської області.



У Генштабі повідомили, що за добу російські окупанти завдали 3 ракетних та 11 авіаційних ударів, здійснили понад 40 обстрілів з РСЗВ по об'єктах на території України.



Постраждала інфраструктура понад 20 населених пунктів, у тому числі під удар потрапили Краматорськ, Сіверськ, Серебрянка, Дворічна, Кам'янка, Спірне, Верхньокам'янське, Красногорівка, Новомихайлівка, Нескучне, Полтавка, Успенівка, Миролюбівка, Біляївка та Високопілля.



У Генштабі зазначили, що залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.