«Це не затишшя»: Зеленський — про ситуацію з контрнаступом ЗСУ

18 вересня 2022, 22:20

«Це не затишшя»: Зеленський — про ситуацію з контрнаступом ЗСУ

Враження про затишшя після низки перемог українських військових — хибне. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні у неділю ввечері.

Президент зазначив, що в ході нарад, які він проводить щодня, звучать одні й ті самі слова.

«І завжди це час найважливіших для України слів. Ізюм, Балаклія, Куп'янськ та Харківщина загалом — міста та громади, які ми звільнили. Ці слова зараз звучать. Звучать всюди», — сказав він.

«Маріуполь, Мелітополь та Херсон — теж звучать, але звучатимуть ще частіше та голосніше, коли ми їх звільнимо. Донецьк, Горлівка та Луганськ — і вони звучатимуть. Джанкой, Євпаторія, Ялта, і вони теж. Обов'язково. Про чуже ми не говоримо. Звучать лише наші слова, українські слова», — заявив президент.

«Можливо, зараз комусь із вас здається, що після низки перемог ми маємо певний затишок. Але це не затишшя. Це підготовка до наступного ряду. До наступної низки дуже важливих для нас усіх слів, які обов'язково мають звучати», — сказав Зеленський.

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