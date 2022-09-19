За добу авіація ЗСУ 21 раз ударила по позиціях армії РФ на Донбасі — Гайдай

18 вересня ЗСУ відбили атаки російської армії в районах населених пунктів Миколаївка Друга, Весела Долина та Бахмут, а протягом доби українська авіація завдала 21 удару по позиціях окупантів на Донбасі. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.



За його інформацією, було підтверджено удари по 16 районах зосередження живої сили військ РФ та їх опорним пунктам, та 5 позиціям зенітних ракетних комплексів.

Ракетними військами та артилерією ЗСУ, як розповів Гайдай, було обстріляно 14 об'єктів окупантів, зокрема, 6 пунктів управління, 3 опорні пункти, райони зосередження особового складу та військової техніки армії РФ.

«Ворог здійснив обстріли населених пунктів із танків, мінометів та артилерії:

- на Краматорському напрямку: Святогірськ, Райгородок, Серебрянка, Білогорівка, Крива Лука, Пискунівка, Озерне, Григорівка;

- на Бахмутському напрямку: Сіверськ, Роздолівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Нью-Йорк, Юр’ївка, Розівка, Зайцеве, Миколаївка, Яковлівка, Майорськ», - написав голова Луганської ОВА.



Також Гайдай розповів, що окупанти не змогли в ними же окреслені терміни відновити зруйновану інфраструктуру в захоплених населених пунктах Донбасу.

«Вже майже жовтень, а населені пункти без світла та газу, подекуди із водою на перших поверхах», — написав він, зазначивши ще, що з відновленням житла ще важче. На порядку денному окупантів, за словами Гайдая, фонд орендного житла на Донбасі, таке рішення було запропоновано у держдумі РФ для вирішення житлового питання, зокрема й у Луганській області.



Сергій Гайдай також розповів, що на Біловодщині російськими військами був оголошений новий набір у «підрозділи МВС», але жителі, що залишилися на цих територіях, не поспішають обіймати вакантні посади. За його даними, поступово вакантними стають керівні посади, але, як пише Гайдай, «туди навіть підвищити нікого – люди гинуть масово».

«На допомогу їм поспішає «еліта». Зокрема, із тамбова їдуть 400 осіб, які відбувають покарання за кримінальні злочини. Зимове екіпірування відсутнє – вирішити це питання доручено громадським організаціям афганців шляхом збору грошей з населення», - написав голова Луганської ОВА.

Раніше голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що троє мирних жителів Донецької області загинули від російських обстрілів за добу.