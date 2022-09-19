За добу авіація ЗСУ 21 раз ударила по позиціях армії РФ на Донбасі — Гайдай

19 вересня 2022, 09:17

За добу авіація ЗСУ 21 раз ударила по позиціях армії РФ на Донбасі — Гайдай

18 вересня ЗСУ відбили атаки російської армії в районах населених пунктів Миколаївка Друга, Весела Долина та Бахмут, а протягом доби українська авіація завдала 21 удару по позиціях окупантів на Донбасі. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його інформацією, було підтверджено удари по 16 районах зосередження живої сили військ РФ та їх опорним пунктам, та 5 позиціям зенітних ракетних комплексів.

Ракетними військами та артилерією ЗСУ, як розповів Гайдай, було обстріляно 14 об'єктів окупантів, зокрема, 6 пунктів управління, 3 опорні пункти, райони зосередження особового складу та військової техніки армії РФ.

«Ворог здійснив обстріли населених пунктів із танків, мінометів та артилерії:

- на Краматорському напрямку: Святогірськ, Райгородок, Серебрянка, Білогорівка, Крива Лука, Пискунівка, Озерне, Григорівка;
- на Бахмутському напрямку: Сіверськ, Роздолівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Нью-Йорк, Юр’ївка, Розівка, Зайцеве, Миколаївка, Яковлівка, Майорськ», - написав голова Луганської ОВА.

Також Гайдай розповів, що окупанти не змогли в ними же окреслені терміни відновити зруйновану інфраструктуру в захоплених населених пунктах Донбасу.

«Вже майже жовтень, а населені пункти без світла та газу, подекуди із водою на перших поверхах», — написав він, зазначивши ще, що з відновленням житла ще важче. На порядку денному окупантів, за словами Гайдая, фонд орендного житла на Донбасі, таке рішення було запропоновано у держдумі РФ для вирішення житлового питання, зокрема й у Луганській області.

Сергій Гайдай також розповів, що на Біловодщині російськими військами був оголошений новий набір у «підрозділи МВС», але жителі, що залишилися на цих територіях, не поспішають обіймати вакантні посади. За його даними, поступово вакантними стають керівні посади, але, як пише Гайдай, «туди навіть підвищити нікого – люди гинуть масово».

«На допомогу їм поспішає «еліта». Зокрема, із тамбова їдуть 400 осіб, які відбувають покарання за кримінальні злочини. Зимове екіпірування відсутнє – вирішити це питання доручено громадським організаціям афганців шляхом збору грошей з населення», - написав голова Луганської ОВА.

Раніше голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що троє мирних жителів Донецької області загинули від російських обстрілів за добу.

Ще за темою

Місця
Донецька область Луганська область
Інше
Війна окупація

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
12:48
У Кадіївці Луганської області знищено базу російської армії — Гайдай
09:56
Окупанти розпочали примусову мобілізацію в Мангуші — Андрющенко
09:50
«ДНР»: За добу загинули п'ятеро людей, ще 16 отримали поранення
23:21
Удар по центру Краматорська — головне за день ►
21:39
«Зачистка ФСБ»: В окупованому Мелітополі намагалися підірвати одного з поліцейських-колаборантів
18:59
В окупованій Горлівці під обстріл потрапив міський автобус, є загиблі
10:15
«ДНР» заявила про 9 загиблих від обстрілів за добу
23:25
ЗСУ наближаються до Лимана — головне за день ►
22:56
Росіяни почали вербувати на війну ув'язнених у Донецьку та Луганську
16:47
Окупована Горлівка під обстрілом: Троє загиблих, 11 поранених
16:18
«ЛНР» заявила про обстріл Кремінної, поранено мирного жителя
12:01
Донецьк під потужним обстрілом, «прильоти» — у «райадміністрацію» та на бульвар Пушкіна
10:38
У «ЛНР» заявили про поранених під час вибуху у «генпрокуратурі»
08:59
«ДНР» заявила про поранення чотирьох цивільних
00:25
Подробиці вбивства «генпрокурора ЛНР» — головне за день ►
Всі новини
12:48
У Кадіївці Луганської області знищено базу російської армії — Гайдай
12:01
Україна експортувала вже 3,9 млн тонн агропродукції «зерновим коридором»
11:59
У Краматорську обстрілом пошкоджено коледж, у Торецьку — будинки та школа
11:39
Україна в ООН домагається конфіскації активів РФ
10:45
В уряді оновили перелік розташованих у зоні боїв та окупованих ОТГ
10:44
СБУ у Покровську затримала диверсантів із угруповання «Мотороли»
10:24
Російська армія за добу обстріляла 14 населених пунктів Донецької області
09:56
Окупанти розпочали примусову мобілізацію в Мангуші — Андрющенко
09:50
«ДНР»: За добу загинули п'ятеро людей, ще 16 отримали поранення
09:33
Армія РФ тричі вдарила з важкої артилерії та «Градів» по Нікопольському району
09:25
Внаслідок обстрілів Запоріжжя пошкоджено будинки та школу
09:17
За добу авіація ЗСУ 21 раз ударила по позиціях армії РФ на Донбасі — Гайдай
09:05
Окупанти обстріляли Південноукраїнську АЕС – Енергоатом
08:33
Донецька область: Троє загиблих та 8 поранених від обстрілів за добу
23:21
Удар по центру Краматорська — головне за день ►
Всі новини
ВІДЕО
ЗСУ наближаються до Лимана — головне за день ►
17 вересня, 23:25
Росіяни почали вербувати на війну ув'язнених у Донецьку та Луганську
17 вересня, 22:56
Чи створять Росія та Китай – «Анти-Захід» з коаліцією проти США? ►
17 вересня, 19:57

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти