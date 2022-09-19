Внаслідок обстрілів Запоріжжя пошкоджено будинки та школу

Наслідки обстрілу. Фото: Telegram / Анатолий Куртев

Внаслідок нічних обстрілів Запоріжжя пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки, а також приміщення навчального закладу. Про це повідомив секретар міської ради Анатолій Куртєв.



«Внаслідок нічних обстрілів міста ушкодження отримали багатоповерхівки та приміщення навчального закладу. У цих спорудах вилетіли шибки. Також постраждали будинки приватного сектору. У них вибиті вікна та пошкоджено покрівлю», - йдеться у повідомленні.



Вранці російські війська завдали ще одного ракетного удару по місту, повідомив голова Запорізької ОВ Олександр Старух.



Так, в селі Таврійське внаслідок атаки зруйновано гімназію «Перспектива», спортивний клуб і місцевий будинок культури. Постраждалих немає.



У місті Оріхів, після чергового обстрілу є один поранений.

Наслідки обстрілу. Фото: Telegram / Анатолий Куртев