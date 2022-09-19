Армія РФ тричі вдарила з важкої артилерії та «Градів» по Нікопольському району

Російські війська тричі вдарили з важкої артилерії та «Градів» по Нікопольській та Марганецькій громадах Дніпропетровської області. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.



За його інформацією, загалом по Нікопольському району окупанти випустили понад 40 снарядів, попередньо люди не постраждали.

«У Нікополі та на його околицях російські снаряди понівечили до 10 будинків, кілька господарських споруд, автівки, водогін та лінію електропередач. У Марганецькій громаді обстріли залишили без світла понад 2 500 родин. Енергетики уже працюють», - написав Резніченко.

Раніше голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що троє мирних жителів області загинули від російських обстрілів за добу.