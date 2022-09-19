«ДНР»: За добу загинули п'ятеро людей, ще 16 отримали поранення

Минулої доби на окупованій території Донецької області в результаті обстрілів загинули п'ятеро людей, ще 16 отримали поранення. Про це заявили у «СЦКК ДНР».



Під обстріл потрапили чотири райони Донецька, а також Макіївка, Горлівка, Ясинувата, Докучаєвськ, Оленівка, Новобахмутівка, Залізна Балка, Широка Балка, Мінеральне, Яковлівка та Зайцеве.



Стверджується, що пошкоджено 16 домобудівель та дев'ять інфраструктурних об'єктів.



Раніше в угрупуванні заявили про обстріл колонії в Оленівці. За даними «ДНР», внаслідок обстрілу загинув один та поранені п'ятеро військовополонених.