«ЛНР» засудила співробітника ОБСЄ до 13 років позбавлення волі за «держзраду»

Так званий «верховний суд» угруповання «ЛНР» засудив жителя Луганщини Дмитра Шабанова, який працював в ОБСЄ, до 13 років позбавлення волі за звинуваченням у «державній зраді». Про це пише сепаратистський сайт ЛІЦ.



Шабанова звинувачують у тому, що він нібито передавав «відомості закритого характеру у військовій сфері представникам іноземних спецслужб».



«МДБ ЛНР» затримало двох співробітників луганської команди СММ ОБСЄ у квітні.

СММ ОБСЄ повністю призупинила роботу в Україні після початку повномасштабної війни 24 лютого, яку веде Росія.



Угруповання «ДНР» відкрило «кримінальну справу» проти кількох співробітників спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, які нібито передавали Україні інформацію про «війська» та «державні установи ДНР». 8 квітня стало відомо, що «ДНР» затримала співробітника місії ОБСЄ, місцевого жителя, за звинуваченням у «суперечності» мандату місії.



Наступного дня «ДНР» визнала «неправомірною» діяльність СММ ОБСЄ та зобов’язала її представників залишити територію до кінця квітня.



Видання Politico з'ясувало, що ОБСЄ не провела евакуацію своїх співробітників з-поміж громадян України. За даними ЗМІ, на окупованих РФ територіях Донецької та Луганської областей було затримано щонайменше шістьох місцевих співробітників ОБСЄ.