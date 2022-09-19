У Донецькій області за тиждень відновили електропостачання у 74 населених пунктах

Минулого тижня ремонтні бригади відновили електропостачання мешканцям 74 населених пунктів Донецької області. Про це повідомляє прес-служба ДТЕК Донецькі електромережі.



«Знову з електрикою – понад 62 тисячі сімей у Бахмутському, Краматорському, Покровському та Волноваському районах», - зазначили в компанії.



Повідомляється, що вчора енергетикам вдалося виконати ремонт мереж у Покровському, Бахмутському та Краматорському районах та підключити світло 9,6 тисячам сімей. Найбільше оновлень у Торецькій громаді – з електрикою знову тут 5,6 тисячі сімей. Понад 2 тисячі сімей в Авдіївській та по 900 у Мар'їнській та Покровській громадах також знову зі світлом.



Найважчими напрямками залишаються Бахмутський, Авдіївський, Торецький та Мар'їнський. Поки що без світла – 94 населені пункти області. Енергетики чекають на дозвіл на проведення робіт від Збройних сил України.