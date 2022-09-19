Засідання Ставки верховного головнокомандувача: Говорили про підготовку армії до зими

На засіданні Ставки верховного головнокомандувача було розглянуто питання підготовки української армії до зими. Про це повідомляє прес-служба президента.



«Учасники окремо зупинилися на підготовці сил оборони до зими. У цьому контексті було розглянуто питання забезпечення військовослужбовців комплектами зимової форми, взуттям, засобами обігріву», - йдеться у повідомленні.



Під особливим контролем Ставки залишаються питання матеріально-технічного забезпечення армії, зокрема постачання необхідного озброєння та боєприпасів.



Учасники засідання заслухали доповіді командувачів військ оперативних напрямів щодо ситуації на передовій та детально розглянули план дій сил оборони щодо подальшої деокупації українських територій.



Крім того, було розглянуто питання забезпечення безпеки на державному кордоні України.