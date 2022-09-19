В окупованому селі Портовське почалася примусова мобілізація — Андрющенко

19 вересня 2022, 14:17

В окупованому селі Портовське почалася примусова мобілізація — Андрющенко

В окупованому російськими військами селі Портовське Маріупольського району розпочалася примусова мобілізація на війну проти України. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«Заїхали окупанти, примусово по домівках зібрали всіх чоловіків молодше 40. Завантажили в автобус та вивезли в бік Донецька. На питання не ховаючись відповідають, що в армію», - написав він.

Раніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив про старт примусової мобілізації в окупованому армією РФ Мангуші.

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