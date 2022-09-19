Білогорівка Луганської області повністю під контролем ЗСУ – голова ОВА

Українські військовослужбовці завершили зачистку та встановили повний контроль над смт Білогорівка Луганської області. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.



При цьому він зазначив, що визволення області буде нелегким.



«Нам усім слід запастися терпінням у передчутті масштабної деокупації Луганщини. Цей процес буде набагато важчим, ніж на Харківщині. За кожний сантиметр Луганської землі буде тяжка боротьба. Ворог готується до оборони, тож "парадом" не зайдемо"», - написав він.



Водночас, наголосив Гайдай, представники українських органів влади готові до відновлення роботи у всіх населених пунктах у міру їхнього звільнення.

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