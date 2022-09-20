«ДНР»: 10 загиблих та 13 поранених від обстрілів за добу

Минулої доби на підконтрольному угрупуванні «ДНР» території внаслідок обстрілів загинули 10 людей. Про це повідомляє «СЦКК ДНР».



Зазначається, що 9 загиблих зафіксовано у Куйбишевському районі Донецька та один у Славному.



Зазначимо, що спочатку у «ДНР» повідомляли про 13 загиблих внаслідок обстрілу Куйбишевського району.



Поранення різного ступеня тяжкості отримали 13 осіб у Куйбишевському та Кіровському районах Донецька, а також у Микільському.



Також у «СЦКК» заявили про пошкодження 33 будинків у Петрівському, Кіровському, Київському та Куйбишевському районах Донецька, Докучаєвську, Горлівці та Макіївці, а також 9 об'єктів цивільної інфраструктури.

Минулої доби на підконтрольній Україні частині Донецької області через обстріл з боку російської армії загинув мирний житель, ще 12 людей поранено.