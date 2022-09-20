Поліція задокументувала на Донбасі 15 військових злочинів РФ за добу

Російська армія минулої доби обстрілювала Донбас з авіації та реактивної артилерії. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Донецької області, зазначивши, що є жертви серед цивільних, а також поранені.



Поліцією задокументовано 15 російських військових злочинів за добу. Окупанти 9 разів атакували Авдіївку, також обстрілювали міста Торецьк, Бахмут, села Дорожне, Єлизаветівку, Хромове, Яковлівку.



За добу окупантами знищено та пошкоджено 10 цивільних об'єктів – 7 житлових будинків, цехи коксохімічного заводу, залізничний вокзал.



«Вночі окупанти завдали авіаудар по Бахмуту. Зруйновано багатоквартирний будинок, виникла пожежа. Під завалами можуть знаходитися двоє людей. На місці працюють поліцейські і рятувальники. За попередню добу зафіксовано обстріли міста Часів Яр, де зазнали руйнувань школа та дві п’ятиповерхівки, а також черговий удар по Миколаївці – пошкоджено шість приватних будинків», - повідомили поліцейські.



Поліція задокументувала військові злочини військ РФ та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.

Також повідомляється, що за допомогою поліції було евакуйовано з Донецької області ще 231 особу, з початку обов'язкової евакуації – близько 17 800 осіб, серед них 2942 – діти, 824 – люди з інвалідністю.

Раніше керівник Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що минулої доби на підконтрольній українській владі частині регіону через обстріл з боку російської армії загинув мирний житель.



