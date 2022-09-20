DCA (з англійської Dollar Cost Averaging — Усереднення Доларової Вартості) — стратегія інвесторів, ціль якої — зменшення впливу волатильності під час купівлі криптовалютних активів. Вона передбачає виділення певної частини коштів на куплю обраного активу з систематичною частотою. Звучить досить складно, але ця стаття від ЦеКрипто детально пояснить усі аспекти стратегії DCA.

Як користуватися стратегією DCA?

Пояснюємо, що значить купівля активу з певною періодичністю та як це використовувати. Наприклад, у вас є сума, яку ви бажаєте витратити на вклад у криптовалюту, але ви зовсім не знаєте значення ідеальної точки входу в актив (тобто найпривабливішу ціну цього активу, за якої ви найвірогідніше отримуєте дохід). Тоді розбийте цю суму (візьмемо для прикладу $1200) на кожен тиждень в році — спочатку на 12 місяців, потім на 4 тижні. Виходить, що кожного тижня ви можете вкладати по $25 в криптовалютні активи попри їхній курс. Така стратегія має низку переваг:

дозволяє впродовж року купувати активи за середньою ціною

дозволяє фіксувати прибутки при змінах в ціні активів (наприклад, коли вартість активу швидко виростає всього за кілька місяців)

може легко бути скоригованою в залежності від ситуації на ринку

Особливо ця стратегія є корисною для початківців, які ще не знають, який, коли й за якою вартістю криптоактив купувати, але вже хочуть почати інвестиції в крипту.



Окрім вищенаведених плюсів, стратегія насправді дуже допомагає психологічному стану людини. Ви не одразу вкладаєте всі власні фінанси в один актив, тому не повинні кожної хвилини слідкувати за його курсом через побоювання про даремні витрати коштів. Якщо ви все ще не впевнені в прибутковості цієї стратегії, можете перевірити її дохідність на сайті dcabtc.com.

Автоматична купівля активів: як не забувати про щотижневі інвестиції?

Коли ви вирішили скористатися цією стратегією, то не лякайтеся того, що вам потрібно буде відвідувати сайт і купувати актив кожного тижня протягом року. Як не забувати про це і встигати робити регулярно? Саме для таких випадків більшість гаманців і бірж розробили особливий інструмент, який дозволяє зробити цей процес автоматизованим. Для прикладу: Binance дозволяє користувачам створити план автоматичного інвестування для будь-якого з доступних активів. До того ж, вони мають можливість одночасно використовувати стейблкоїни по-різному:

тримати їх на балансі «безстрокових заощаджень»

використовувати їх же для автоматичної купівлі крипто-активів

Чи допоможе ця стратегія заробити?

Багатьом може здаватися, що ця стратегія дуже довготривала та не надасть нереальних прибутків. Так, це правда. Реальна ж ціль стратегії — не надати надприбутків, а економити ваші нерви, час та кошти. З нею ви зменшите власні ризики з купівлі активів, які були переоцінені у разі згладжування цін. Зважаючи на цикли активів у криптовалютному ринку, стратегія DCA надає прибуток у довгостроковому контексті.



Остання, але не менш важлива порада — НЕ ЗАБУВАЙТЕ ПРО ФІКСАЦІЮ ПРИБУТКУ! Є цікаве поняття в психології — ФОМО (Fear Of Missing Out). Це синдром втрачених можливостей, який проявляється у постійній тривозі через потенційний пропуск прибутків. Такий психологічний стан інколи навіть затуманює розум початківців, через що їхні надмірні інвестиції в крипто-активи можуть стати фіаско. Аби більше дізнатися про корисні стратегії та підказки з заробітку на купівлі крипто-активів, підписуйтеся на Telegram ЦеКрипто.