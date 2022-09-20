Що таке стратегія DCA та чому вона необхідна? (PR)

20 вересня 2022, 16:35

Що таке стратегія DCA та чому вона необхідна? (PR)

DCA (з англійської Dollar Cost Averaging — Усереднення Доларової Вартості) — стратегія інвесторів, ціль якої — зменшення впливу волатильності під час купівлі криптовалютних активів. Вона передбачає виділення певної частини коштів на куплю обраного активу з систематичною частотою. Звучить досить складно, але ця стаття від ЦеКрипто детально пояснить усі аспекти стратегії DCA.

Як користуватися стратегією DCA?

Пояснюємо, що значить купівля активу з певною періодичністю та як це використовувати. Наприклад, у вас є сума, яку ви бажаєте витратити на вклад у криптовалюту, але ви зовсім не знаєте значення ідеальної точки входу в актив (тобто найпривабливішу ціну цього активу, за якої ви найвірогідніше отримуєте дохід). Тоді розбийте цю суму (візьмемо для прикладу $1200) на кожен тиждень в році — спочатку на 12 місяців, потім на 4 тижні. Виходить, що кожного тижня ви можете вкладати по $25 в криптовалютні активи попри їхній курс. Така стратегія має низку переваг:

  • дозволяє впродовж року купувати активи за середньою ціною
  • дозволяє фіксувати прибутки при змінах в ціні активів (наприклад, коли вартість активу швидко виростає всього за кілька місяців)
  • може легко бути скоригованою в залежності від ситуації на ринку

Особливо ця стратегія є корисною для початківців, які ще не знають, який, коли й за якою вартістю криптоактив купувати, але вже хочуть почати інвестиції в крипту.

Окрім вищенаведених плюсів, стратегія насправді дуже допомагає психологічному стану людини. Ви не одразу вкладаєте всі власні фінанси в один актив, тому не повинні кожної хвилини слідкувати за його курсом через побоювання про даремні витрати коштів. Якщо ви все ще не впевнені в прибутковості цієї стратегії, можете перевірити її дохідність на сайті dcabtc.com

Автоматична купівля активів: як не забувати про щотижневі інвестиції? 

Коли ви вирішили скористатися цією стратегією, то не лякайтеся того, що вам потрібно буде відвідувати сайт і купувати актив кожного тижня протягом року. Як не забувати про це і встигати робити регулярно? Саме для таких випадків більшість гаманців і бірж розробили особливий інструмент, який дозволяє зробити цей процес автоматизованим. Для прикладу: Binance дозволяє користувачам створити план автоматичного інвестування для будь-якого з доступних активів. До того ж, вони мають можливість одночасно використовувати стейблкоїни по-різному:

  • тримати їх на балансі «безстрокових заощаджень»
  • використовувати їх же для автоматичної купівлі крипто-активів

Чи допоможе ця стратегія заробити?

Багатьом може здаватися, що ця стратегія дуже довготривала та не надасть нереальних прибутків. Так, це правда. Реальна ж ціль стратегії — не надати надприбутків, а економити ваші нерви, час та кошти. З нею ви зменшите власні ризики з купівлі активів, які були переоцінені у разі згладжування цін. Зважаючи на цикли активів у криптовалютному ринку, стратегія DCA надає прибуток у довгостроковому контексті. 

Остання, але не менш важлива порада — НЕ ЗАБУВАЙТЕ ПРО ФІКСАЦІЮ ПРИБУТКУ! Є цікаве поняття в психології — ФОМО (Fear Of Missing Out). Це синдром втрачених можливостей, який проявляється у постійній тривозі через потенційний пропуск прибутків. Такий психологічний стан інколи навіть затуманює розум початківців, через що їхні надмірні інвестиції в крипто-активи можуть стати фіаско. Аби більше дізнатися про корисні стратегії та підказки з заробітку на купівлі крипто-активів, підписуйтеся на Telegram ЦеКрипто.

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
16:55
Незаконні «референдуми»: Яке питання збираються ставити «ЛНР» та «ДНР»
16:09
«Референдум» не зупинить ЗСУ та HIMARS: Кулеба та Подоляк відреагували на плани РФ
16:07
Окупанти заявили про запровадження перепусток для проїзду через лінію зіткнення в Запорізькій області
15:10
Окупанти у Запорізькій області мають намір «негайно» провести «референдум»
14:32
«ЛНР» та «ДНР» назвали дати проведення «референдуму»
14:08
В ОП відповіли на плани РФ провести «референдуми» на окупованих територіях
13:55
На окупованій частині Запорізької області теж виступили за «референдум» про приєднання до Росії
12:51
Пушилін заявив, що «ДНР» не зможе стратити військовополонених після входження до РФ
12:40
Окупанти вилучили українські книги з бібліотек Мелітополя — ЦНС
11:51
Окупаційна влада Херсонщини збирається провести «референдум»
10:44
«ДНР» та «ЛНР» розпочали підготовку до «референдуму» про приєднання до Росії
10:26
«ЛНР»: Семеро жителів Красноріченського, у тому числі троє дітей, загинули через обстріл
09:59
У Новоайдарі знищено 50 одиниць військової техніки окупантів — Гайдай
09:42
«ДНР»: 10 загиблих та 13 поранених від обстрілів за добу
00:04
«ДНР» та «ЛНР» просять про «референдум» — головне за день ►
Всі новини
17:12
Окупанти назвали дати «референдумів» у Запорізькій та Херсонській областях і створюють там батальйони
16:55
Незаконні «референдуми»: Яке питання збираються ставити «ЛНР» та «ДНР»
16:50
У Луганській області організовують деокупаційні штаби – Гайдай
16:35
Що таке стратегія DCA та чому вона необхідна? (PR)
16:20
На російських біржах стався значний обвал — ЗМІ РФ
16:09
«Референдум» не зупинить ЗСУ та HIMARS: Кулеба та Подоляк відреагували на плани РФ
16:07
Окупанти заявили про запровадження перепусток для проїзду через лінію зіткнення в Запорізькій області
15:51
«Укрзалізниця» запускає поїзд між Донецькою та Харківською областями
15:39
Російські війська вдень ударили по Слов'янську, зруйновано меблевий цех
15:22
Рада ЄС схвалила додаткову допомогу Україні у розмірі 5 млрд євро
15:10
Окупанти у Запорізькій області мають намір «негайно» провести «референдум»
14:32
«ЛНР» та «ДНР» назвали дати проведення «референдуму»
14:12
Держдума РФ ухвалила пакет поправок про військову службу. У Кримінальний кодекс вводиться поняття «мобілізація»
14:08
В ОП відповіли на плани РФ провести «референдуми» на окупованих територіях
13:55
На окупованій частині Запорізької області теж виступили за «референдум» про приєднання до Росії
Всі новини
ВІДЕО
Російські війська вдень ударили по Слов'янську, зруйновано меблевий цех
20 вересня, 15:39
«ДНР» та «ЛНР» просять про «референдум» — головне за день ►
20 вересня, 00:04
Росія та Україна не готові зараз до мирних переговорів: причини ►
19 вересня, 23:47

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти