Аварійні бригади повернули світло у 11 населених пунктів Донеччини

Аварійні бригади енергетиків повністю або частково відновили електропостачання в 11 населених пунктах Донецької області, які постраждали через бойові дії. Про це повідомили у ДТЕК Донецькі електромережі.



Зазначається, що за добу аварійні бригади змогли повернути електрику у будинки 20 582 сімей у Покровському, Краматорському та Бахмутському районах.



«Енергетикам вдалося відновити електрику для понад восьми тисяч сімей Торецької громади та 9,7 тисячі — Слов'янської громади. Вдалося під'єднати до світла й понад 1,2 тисячі родин Мар'їнської громади. Також роботи проводились у Краматорській та Авдіївській громадах», — зазначили в енергокомпанії.



Також повідомляється, що найважчими напрямками залишаються Бахмутський, Авдіївський, Торецький та Мар'їнський. Поки що без світла — 113 населених пунктів області.