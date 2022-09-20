Аварійні бригади повернули світло у 11 населених пунктів Донеччини

20 вересня 2022, 20:04

Аварійні бригади повернули світло у 11 населених пунктів Донеччини

Аварійні бригади енергетиків повністю або частково відновили електропостачання в 11 населених пунктах Донецької області, які постраждали через бойові дії. Про це повідомили у ДТЕК Донецькі електромережі.

Зазначається, що за добу аварійні бригади змогли повернути електрику у будинки 20 582 сімей у Покровському, Краматорському та Бахмутському районах.

«Енергетикам вдалося відновити електрику для понад восьми тисяч сімей Торецької громади та 9,7 тисячі — Слов'янської громади. Вдалося під'єднати до світла й понад 1,2 тисячі родин Мар'їнської громади. Також роботи проводились у Краматорській та Авдіївській громадах», — зазначили в енергокомпанії.

Також повідомляється, що найважчими напрямками залишаються Бахмутський, Авдіївський, Торецький та Мар'їнський. Поки що без світла — 113 населених пунктів області.

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