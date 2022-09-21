Зеленський: Наші позиції не змінюються від шуму та будь-яких анонсів десь

21 вересня 2022, 07:50

Зеленський: Наші позиції не змінюються від шуму та будь-яких анонсів десь

Президент України Володимир Зеленський заявив, що позиції України не змінюються в залежності від «шуму або будь-яких анонсів» ззовні. Про це він сказав у нічному відеозверненні.

«Сьогодні досить галасливі новини з Росії. І багато питань щодо цього. Але що, власне, сталося? Що пролунало з того, що не звучало раніше? — запитав Зеленський.

За його словами, позиції України чіткі та добре відомі.

«Більше підтримки для Збройних Сил України, більше підтримки для розвідки, більше підтримки для Сил спеціальних операцій, більше підтримки для СБУ, Нацгвардії, поліції, прикордонників — для всіх, хто поступово відновлює нашу територіальну цілісність», — сказав президент.

Він підкреслив, що «тільки це нас і має цікавити».

«Не те, що звучить десь, а те, що наше завдання. Наші позиції не змінюються від шуму або будь-яких анонсів звідкись. І маємо в цьому повну підтримку наших партнерів. Тож зберігаємо тиск. Зберігаємо єдність. Захищаємо Україну. Звільняємо нашу землю. І не виявляємо жодної слабкості», — резюмував Зеленський.

Цю заяву президент України Володимир Зеленський зробив на тлі очікування відеозвернення президента Росії Володимира Путіна, який перенесли з вечора на середу, 21 вересня.

Виступ Путіна, як очікується, буде стосуватись «референдуму» щодо анексії окупованих територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей Росією. «Голосування» відбудуться з 23 по 27 вересня.

Також ЗМІ з посиланням на джерела в Крмелі писали , що в РФ може бути оголошено мобілізацію.

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