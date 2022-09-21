Мер Харкова показав наслідки нічного обстрілу Холодногірського району

З'явилися фото наслідків нічного обстрілу Холодногірського району Харкова. Їх опублікував мер Харкова Ігор Терехов.

Він зазначив, що у будинку, де було заблоковано мешканців через обстріл, ДСНС Харкова врятувала 10 осіб, за іншою адресою знайшли одного пораненого.

За словами Терехова, в обох житлових будинках зруйновано дахи, верхні поверхи, сходові клітки.

«На даний момент відомо про чотири «прильоти» вночі. Один із них припав на пустир біля приватних будинків. А ще один – на інфраструктурний об'єкт – там уночі була невелика пожежа та часткова руйнація будівель. Усі прильоти у Холодногірському районі», - написав мер Харкова.

Раніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що російські війська завдали ударів по місту Миколаївка на Донеччині, намагаючись вразити Слов'янську ТЕС.