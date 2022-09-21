Вночі російська армія двічі обстріляла Нікополь

Вночі російські війська завдали удару по житлових кварталах Нікопольського та Криворізького районів Дніпропетровської області зі ствольної артилерії. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

«Нікополь обстріляли двічі. Туди прилетіли 30 російських снарядів. Постраждав 56-річний чоловік. У місті пошкоджені більш ніж 20 багатоповерхівок та приватних осель, автівки, газогони та лінії електропередач. Ворожі снаряди понівечили й місцевий хлібокомбінат, садочок, бібліотеку та декілька магазинів», - написав він.

Також Резніченко розповів, що у Криворізькому районі вчора пізно ввечері під ворожий вогонь потрапила Зеленодольська громада. Обійшлося без постраждалих. У Великій Костромці, як зазначили у Дніпропетровській ОВА, російськими снарядами було пошкоджено кілька приватних будинків, без світла залишилося 350 сімей.

Раніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що російські війська завдали ударів по місту Миколаївка на Донеччині, намагаючись вразити Слов'янську ТЕС.