На Донеччині загинули п'ять мирних мешканців від обстрілів за добу

22 вересня 2022, 08:59

На Донеччині загинули п'ять мирних мешканців від обстрілів за добу

П'ять мирних жителів загинули 21 вересня на Донеччині від обстрілів російськими окупантами житлових будинків та цивільної інфраструктури. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Двоє людей загинули в Кураховому, одна в Бахмуті, одна в Авдіївці та одна в Карлівці. Ще 12 людей отримали поранення.

Кириленко зазначив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Раніше глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив 21 вересня ввечері, що з російського полону було звільнено 215 осіб. 

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