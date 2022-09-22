Ракетний удар по Запоріжжю дев'ять ракет: Загинула одна людина, ще п'ятеро поранено

Фото: Telegram / Кирило Тимошенко

У Запоріжжі внаслідок обстрілу загинула одна людина, ще п'ятеро постраждали. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.



За словами заступника глави Офісу президента України Кирила Тимошенко, сьогодні вранці окупанти випустили по Запоріжжю та передмісті дев'ять ракет.



«Російські нелюди випустили ракету в готель у центральному парку. Там суттєві руйнування, люди залишаються під завалами. Рятувальники працюють над розбором завалів та звільненням людей», - йдеться у повідомленні.



Крім цього, окупанти влучили в електричну підстанцію. Внаслідок цього південні громади Запорізького району без електроенергії, крім цього, є попадання в телевежу.



Тимошенко наголосив, що екстрені служби працюють над усуненням наслідків.

Фото: Telegram / Кирило Тимошенко