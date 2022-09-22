Із двох сіл захопленої армією РФ частини Луганщини окупанти «евакуювали» мешканців

Із двох сіл захопленої військами Росії частини Луганської області Гончарівки та Куземівки окупанти вивезли місцевих мешканців. Про це повідомив голова Луганської ОВ Сергій Гайдай, зазначивши, що у зазначених селах російські військові ховають свою техніку.



«У Сватівському районі, аби без свідків приховати інженерне обладнання, окупанти насильно виселили жителів населених пунктів Гончарівка та Куземівка. Напередодні холодів вивезли людей із рідних домівок вглиб захопленої території. Де зараз вони – достеменно невідомо. До початку російського вторгнення в цих населених пунктах проживало загалом трохи більше 2 тисяч осіб», - написав Гайдай.



Він розповів, що на тимчасово окупованих територіях України військово-політичне керівництво РФ також оголосило часткову мобілізацію.



Для голосування на псевдореферендумі, за даними Сергія Гайдая, пред'являти документи, зокрема паспорт не потрібно.

«До голосування допускатимуться виборці не тільки по пред’явленню паспорта так званої «ЛНР», паспорта громадянина України, а й тимчасового посвідчення, виданого у зв’язку з втратою документів», - уточнили у Луганській ОВА.

Також Сергій Гайдай розповів, що минулої доби підрозділи ЗСУ відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Одрадівка та Новомихайлівка. Авіація Сил оборони України завдала 41 удару по позиціях окупантів. Підтверджені удари по 21 району зосередження живої сили та військової техніки армії РФ, 4 опорні пункти, 15 позицій зенітних ракетних комплексів.

Крім цього, як зазначив голова Луганської ОВА, ракетні війська та артилерія ЗСУ обстріляли 24 об'єкти армії РФ.

«Ворог здійснював обстріли з танків, мінометів та артилерії різних калібрів по населених пунктах:

- на Краматорському напрямку: Слов’янськ, Коровій Яр, Богородичне, Олександрівка, Ярова, Пришиб, Діброва, Донецьке, Райгородок, Студенок, Тетянівка, Закітне та Озерне;

- на Бахмутському напрямку: Миколаївка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Роздолівка, Опитне, Яковлівка, Білогорівка, Майорськ, Кліщівка, Краснополівка, Званівка, Юр’ївка та Нью-Йорк», - написав Гайдай.

Раніше голова Донецької ОВА Павло Кириленко заявив, що п'ять мирних жителів загинули 21 вересня в області від обстрілів російськими окупантами житлових будинків та цивільної інфраструктури.