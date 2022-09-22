Трас: Великобританія підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно

Британія підтримуватиме або збільшуватиме військову підтримку Україні стільки, скільки потрібно. Про це заявила прем'єр-міністр Великобританії Ліз Трасс під час виступу на Генасамблеї ООН, повідомляє «Інтерфакс-Україна».



«У цей вирішальний момент конфлікту я обіцяю, що ми підтримуватимемо або збільшуватимемо нашу військову підтримку Україні стільки, скільки буде потрібно. Поки я говорю, в Україну прибуває нова британська зброя, у тому числі нові ракети для реактивних систем залпового вогню. Ми не заспокоїмося, доки Україна не переможе», - сказала Трасс.



Раніше в уряді Великобританії повідомили , що наступного року планують зрівняти або перевищити обсяг військової допомоги, наданої Україні у 2022 році. Так, країна продовжуватиме постачати ЗСУ реактивні системи залпового вогню.



Прем'єр-міністр Ліз Трасс зазначила, що конкретний характер військової підтримки Британії визначатиметься виходячи із потреб ЗСУ.