На Донеччині завдяки енергетикам понад десять тисяч сімей — знову зі світлом

Аварійні бригади енергетиків повністю або частково відновили електропостачання у п'яти населених пунктах Донецької області, які постраждали через бойові дії. Про це повідомили у ДТЕК Донецькі електромережі.



Зазначається, що за добу аварійні бригади змогли повернути електрику у будинки 10 287 сімей у Бахмутському, Краматорському та Покровському районах.



«Вчора, як і напередодні, найбільше відновлень вдалося виконати в Бахмутському районі… Енергетики змогли відновити електропостачання для дев'яти тисяч сімей Бахмутської громади та понад 300 — у Торецькій громаді. Крім того, знову з електрикою — понад 900 сімей Мар'їнської громади, де ремонтні роботи також вдається виконувати другий день поспіль», — зазначили в енергокомпанії.



Там додали, що фахівцям вдалося також попрацювати у Костянтинівській громаді.



«Найважчими напрямками залишаються Бахмутський, Авдіївський, Торецький та Мар'їнський. Без світла поки що залишаються 108 населених пунктів області», — зазначили у ДТЕК.