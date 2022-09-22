Поліцейські показали як виглядає школа у Часовому Яру після атаки окупантів

Поліцейські показали наслідки обстрілу російської армії музичної школи у Часовому Яру Донецької області.



Повідомляється, що ракетний удар по місту стався близько 23:00.







«Внаслідок обстрілу повністю зруйновано музичну школу, суттєвих пошкоджень зазнала бібліотека та центр надання адміністративних послуг, що розташовувався в цій будівлі», - написали правоохоронці, зазначивши, що жертв вдалося уникнути, бо в цей час у приміщенні нікого не було.



Поліцейські оглянули епіцентр вибуху та вилучили уламки ракети, задокументувавши наслідки удару.



Повідомляється також, що розпочато досудове розслідування за ст. 438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни".

Раніше в Головному управлінні Національної поліції Донецької області повідомили, що правоохоронці за добу зафіксували наслідки 21 удару російських військ по регіону.