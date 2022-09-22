Обстріл Сумської області: загорілися склади із зерном – ОВА

Російська армія обстріляла Великописарівську та Білопольську громади Сумської області, там спалахнули склади із зерном на місцевій фермі. Про це повідомив голова ОВ Дмитро Живицький.



«Білопольська громада. На жаль, є наслідки обстрілу з боку Росії. Опівдні росіяни випустили по селу Волфін 13 мін. В результаті спалахнули склади із зерном на місцевій фермі», - написав він.



Пізніше Живицький повідомив про обстріл Великописарівської громади. Там також є руйнування, інформація щодо постраждалих уточнюється.