Обстріл Сумської області: загорілися склади із зерном – ОВА

22 вересня 2022, 17:43

Обстріл Сумської області: загорілися склади із зерном – ОВА

Російська армія обстріляла Великописарівську та Білопольську громади Сумської області, там спалахнули склади із зерном на місцевій фермі. Про це повідомив голова ОВ Дмитро Живицький.

«Білопольська громада. На жаль, є наслідки обстрілу з боку Росії. Опівдні росіяни випустили по селу Волфін 13 мін. В результаті спалахнули склади із зерном на місцевій фермі», - написав він.

Пізніше Живицький повідомив про обстріл Великописарівської громади. Там також є руйнування, інформація щодо постраждалих уточнюється.

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