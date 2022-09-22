«ДНР» пообіцяла карати «ухилянтів» тюремним терміном до 20 років

«Ухилянтів» від «служби» за мобілізацією угруповання «ДНР» має намір карати тюремними строками до 20 років. Про це йдеться в заяві так званої «генпрокуратури», яка поширюється на сепаратистських ресурсах. в'язниця



«За ухилення від призову на військову службу та її проходження щодо громадян, які підлягають призову за мобілізацією, передбачено як адміністративну, так і кримінальну відповідальність. Крім того, кримінальним кодексом передбачено відповідальність за самовільне залишення місця служби, дезертирство, ухилення від військової служби шляхом покалічення, за невиконання наказу, за неявку на службу без поважних причин», — запевняють у «генпрокуратурі».



Там додали, що у «воєнний час за скоєння передбачено покарання — від п'яти до 20 років позбавлення волі».

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