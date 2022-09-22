«Це вибір — загинути чи жити»: Зеленський звернувся до росіян

У росіян після оголошення мобілізації є кілька варіантів, як вижити у війні з Україною. Один із них — здача в полон. Про це у вечірньому зверненні заявив президент України Володимир Зеленський.



«Наразі для вас час вибору. Для чоловіків у Росії це вибір — загинути чи жити, стати калікою чи зберегти здоров'я. Для жінок у Росії вибір — втратити назавжди чоловіків, синів, онуків чи спробувати захистити їх від загибелі, від війни, від однієї людини», — звернувся до росіян Зеленський.



За його словами, достеменно відомо, що повістки на 300 тисяч осіб були надруковані та підписані заздалегідь, ще до того, як з'явилося рішення про мобілізацію. Українська розвідка це довела.



«Але російське керівництво готується забрати в армію до мільйона чоловіків — це головне, що вони зараз замовчують. Ми знаємо, що вони братимуть усіх без розбору. Не лише військових у запасі, а будь-яких чоловіків. 55 тисяч російських солдатів загинули на цій війні за пів року. Десятки тисяч поранені, скалічені. Бажаєте більше? Ні? Тоді протестуйте. Боріться. Тікайте. Або здавайтесь в український полон. Це — варіанти для вас, щоб вижити», — наголосив президент.



Також він звернувся до російських матерів.



«Не сумнівайтеся, що діти верхівки вашої держави на війні проти України не з'являться. Ті, хто ухвалюють рішення у вашій країні, бережуть своїх дітей. А ваших дітей навіть не ховають. А ми своїх повертаємо», — сказав Зеленський.

Раніше здаватися у полон росіян закликав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.



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