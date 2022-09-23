Армія РФ «Градами» обстріляла Нікополь та Марганець, є загиблі

Російські війська вкотре обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його словами, окупанти вдарили з «Градів» та важкої артилерії по Нікополю та Марганцю, обстріляли міста 30 снарядами.

«У Марганці двоє людей загинули - чоловік та жінка. За попередньою інформацією, ще дев’ятеро поранені. Трьох з них рятувальники дістали з-під завалів», - написав Резніченко, наголосивши, що російські снаряди 8 будинків пошкодили, а один – зруйнували. Через обстріл без світла залишилося 2200 сімей.

У Нікополі, попередньо, пошкоджено 10 будинків. На місці обстрілів, як повідомив Резніченко, працюють рятувальники та поліція.

Раніше голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що за минулу добу російська армія вбила сімох мирних жителів регіону.