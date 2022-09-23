У Луганській області створено 20 військових адміністрацій

23 вересня 2022, 21:29

У Луганській області створено 20 військових адміністрацій

У Луганській області утворено 20 військових адміністрацій населених пунктів. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський.

Згідно з документом, утворені на базі військово-громадянських адміністрацій у Щастінському районі Луганської області:

  • Нижньотеплівська сільська військова адміністрація;
  • Станично-Луганська селищна військова адміністрація;
  • Широківська сільська військова адміністрація;
  • Щастинська міська військова адміністрація.

«У зв'язку з утворенням військових адміністрацій населених пунктів, зазначених у частині першій цієї статті, повноваження відповідних військово-цивільних адміністрацій населених пунктів припиняються від дня початку здійснення відповідною військовою адміністрацією своїх повноважень», — йдеться в указі.

Також прописано утворення ще 16 сільських, селищних та міських військових адміністрацій.

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