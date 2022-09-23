У Луганській області створено 20 військових адміністрацій

У Луганській області утворено 20 військових адміністрацій населених пунктів. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський.



Згідно з документом, утворені на базі військово-громадянських адміністрацій у Щастінському районі Луганської області:

Нижньотеплівська сільська військова адміністрація;

Станично-Луганська селищна військова адміністрація;

Широківська сільська військова адміністрація;

Щастинська міська військова адміністрація.

«У зв'язку з утворенням військових адміністрацій населених пунктів, зазначених у частині першій цієї статті, повноваження відповідних військово-цивільних адміністрацій населених пунктів припиняються від дня початку здійснення відповідною військовою адміністрацією своїх повноважень», — йдеться в указі.



Також прописано утворення ще 16 сільських, селищних та міських військових адміністрацій.