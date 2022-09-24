Дніпропетровщина під ранок потрапила під обстріл, є поранені

Нікопільський район. Фото: ОВА

Російські війська обстріляли Нікопольський район на Дніпропетровщині. Є постраждалі. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.



«На світанку направили свої "Гради" та "Урагани" на дві громади — Марганецьку та Червоногригорівську. У Марганці поранено двох людей — 51-річну жінку та 49-річного чоловіка. Обидва у лікарні. Жінка у тяжкому стані», — зазначив Резніченко.



За інформацією ОВА, снарядами пошкоджено понад 20 приватних та багатоповерхових будинків, до десяти господарських споруд, місцевий хлібозавод та пара установ. Зайнялися кілька автомобілів. Пожежники вже загасили полум'я.



Понад дві тисячі сімей у Марганці без світла. Над відновленням працюють аварійні бригади енергетиків.

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