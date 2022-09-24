Окупанти атакували вісім населених пунктів Донеччини, знищено цивільні об'єкти

Донецька область. Фото: поліції

Російські війська за добу атакували вісім населених пунктів Донеччини. Окупанти відкривали вогонь по житловому сектору. Є цивільні постраждалі. Про це повідомляє Головне управління Нацполіції у Донецькій області.



Зазначається, що армія Росії вдарила по Авдіївці, Бахмуту, Кураховому, Великій Новосілці, Гострому-2, Карлівці, Первомайському, Миколаївці. Противник застосував проти мирного населення ракети, РСЗВ «Ураган», артилерію.



«Знищено та пошкоджено 25 цивільних об'єктів: 18 житлових будинків, фільтрувальна станція, територія коксохімічного заводу, пішохідний міст. Поліцією та СБУ порушено кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України», — наголосили у відомстві.

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