Електрики працювали на Донеччині: Світло повернули у будинки восьми тисяч сімей

Аварійні бригади енергетиків повністю або частково відновили електропостачання в шести населених пунктах Донецької області, які постраждали через бойові дії. Про це повідомили у ДТЕК Донецькі електромережі.



Зазначається, що за 23 вересня аварійно-ремонтні бригади змогли повернути електрику у будинки 7812 сімей у Покровському, Бахмутському та Краматорському районах.



«Світло повернули для понад шести тисяч сімей Бахмутської громади. Також вдалося провести ремонтні роботи для понад тисячі будинків у Торецькій громаді. Крім того, енергетики відновили роботу електромережі у Мар'їнській та Слов'янській громадах», – уточнили у ДТЕК.



В енергокомпанії наголосили, що найскладнішими напрямками залишаються Бахмутський, Авдіївський, Торецький та Мар'їнський. Без електропостачання поки що залишаються 85 населених пунктів області.