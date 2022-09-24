Нацгвардійці евакуювали з лісу під Слов'янськом людей, які переховувалися від обстрілів

Службовці Нагвардії виявили у лісі під Слов'янськом мирних жителів, які переховувалися від обстрілів. Найстаршому з них було 83 роки, наймолодшому — 39. Про це повідомляє прес-служба міністерства внутрішніх справ України.



Як зазначається, проводилися стабілізаційні заходи, в ході яких і були виявлені люди, які ховалися в лісі.



«Одна з них не могла пересуватися самостійно через вік та хронічні хвороби. Спільними рішучими діями ми змогли переправити безпечним шляхом людей до закінчення бойових дій у цьому районі Донеччини», — розповів гвардієць Віталій.



Українські військові надали людям першу медичну та психологічну допомогу. Їм було надано їжу та укриття у найближчому безпечному місці, а також волонтерську допомогу.

Евакуація мирних мешканців під Слов'янськом. Фото: МВС України