Окупанти не залишають спроби захопити всю Донецьку область.

Росіяни продовжують зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, обстрілюють цивільну інфраструктуру та житлові будинки. Українські військові відбивали атаки супротивника. Про це йдеться у оперативному зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.



Протягом дня окупанти завдали 5 ракетних та 12 авіаційних ударів, здійснили понад 9 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об'єктах на території України, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.



Наголошується, що від ворожого вогню постраждали понад 20 населених пунктів. Зокрема Бахмут, Миколаївка, Калинівка, Миколаїв, Сухий Ставок, Південне, Малі Щербаки.



На Волинському та Поліському напрямках обстановка без істотних змін.



На інших напрямках росіяни здійснювали обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії, а саме:

на Сіверському напрямку – в районах населених пунктів Гута-Студенецька та Михайлове Чернігівської області та Павлівка, Стукалівка, Середина-Буда, Миропільське, Краснопілля, Мезенівка та Славгород Сумської області;

– в районах населених пунктів Гута-Студенецька та Михайлове Чернігівської області та Павлівка, Стукалівка, Середина-Буда, Миропільське, Краснопілля, Мезенівка та Славгород Сумської області; на Слобожанському напрямі – у районах населених пунктів Гоптівка, Стрілка, Івашки, Олександрівка, Подоли, Куп'янськ та Горохуватка;

– у районах населених пунктів Гоптівка, Стрілка, Івашки, Олександрівка, Подоли, Куп'янськ та Горохуватка; на Краматорському напрямку - Пришиб, Ярова, Озерне, Діброва, Райгородок та Сіверськ;

- Пришиб, Ярова, Озерне, Діброва, Райгородок та Сіверськ; на Бахмутському напрямі - Соледар, Бахмут, Бахмутський, Весела Долина, Одрадівка, Зайцеве, Яковлівка, Нью-Йорк, Верхньокам'янське, Білогорівка та Роздолівка;

- Соледар, Бахмут, Бахмутський, Весела Долина, Одрадівка, Зайцеве, Яковлівка, Нью-Йорк, Верхньокам'янське, Білогорівка та Роздолівка; на Авдіївському напрямку - Авдіївка, Бердичі, Первомайське, Карлівка, Водяне, Мар'їнка та Новомихайлівка;

- Авдіївка, Бердичі, Первомайське, Карлівка, Водяне, Мар'їнка та Новомихайлівка; на Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстріляли понад 25 населених пунктів. Серед них Вугледар, Новоукраїнка, Новосілка, Новопіль, Білогір'я, Оріхів, Темирівка та Времівка;

обстріляли понад 25 населених пунктів. Серед них Вугледар, Новоукраїнка, Новосілка, Новопіль, Білогір'я, Оріхів, Темирівка та Времівка; на Южнобузькому напрямку росіяни обстріляли понад 40 населених пунктів вздовж лінії зіткнення.

«За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Петропавлівка, Виїмка, Бахмутське, Зайцеве, Опитне, Одрадівка, Невельське та Новомихайлівка», — повідомили у Генштабі ЗСУ.



Для підтримки дій наземних угруповань авіація сил оборони завдала 19 ударів. Підтверджено враження 14 районів зосередження живої сили та військової техніки окупантів, знищено 5 позицій зенітних ракетних комплексів.



«Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони знищили 4 літаки (Су-25, два Су-30 та один Су-34), 5 БпЛА та крилату ракету окупантів. Ракетні війська та артилерія, зокрема, вразили 4 пункти управління, понад 10 районів зосередження живої сили та техніки противника, 3 позиції протиповітряної оборони та 4 склади з боєприпасами. Втрати противника уточнюються», - йдеться у зведенні.