Окупанти за добу обстріляли понад 35 населених пунктів — Генштаб ЗСУ

25 вересня 2022, 19:58

Окупанти за добу обстріляли понад 35 населених пунктів — Генштаб ЗСУ

Російські сили за добу завдали 4 ракетних та 7 авіаційних ударів, здійснили понад 24 обстріли з РСЗВ по українських військових та цивільних об'єктах. Про це йдеться у оперативному зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

У Генштабі наголошують, що з порушенням норм міжнародного гуманітарного права, законів та звичаїв ведення війни противник продовжує завдавати ударів по цивільній інфраструктурі та мирних житлових кварталах. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

«Від ворожого вогню постраждали понад 35 населених пунктів. Серед них Куп'янськ, Білогорівка, Спірне, Бахмутське, Бахмут, Нью-Йорк, Красногорівка, Курахове, Новомихайлівка, Павлівка, Запоріжжя, Володимирівське, Очаків, Миколаїв, Миролюбівка, Нововознесенське, Сухий Ставок та Одеса», — йдеться у повідомленні.

У Генштабі зазначають, що на Волинському та Поліському напрямках ситуація без істотних змін.

На інших напрямках окупанти здійснили обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії:

  • на Сіверському напрямку — в районах населених пунктів Гута-Студенецька та Блешня Чернігівської області та Бачівськ, Шалигіне та Середина-Буда Сумської області;
  • на Слобожанському напрямку — в районах населених пунктів Стрілка, Гур'єв Козачок, Стогнії, Уди, Ветеринарне та Куп'янськ;
  • на Краматорському напрямі — Слов'янськ, Коровій Яр, Богородичне, Ярова, Пришиб та Озерне;
  • на Бахмутському напрямку — Соледар, Бахмут, Бахмутське, Одрадівка, Зайцеве, Опитне, Яковлівка, Нью-Йорк, Майорськ, Нелипівка, Юр'ївка, Виїмка, Білогорівка, Роздолівка, Спірне, Веселе та Верхньокам'янське;
  • на Авдіївському напрямку — Авдіївка, Опитне, Першотравневе, Водяне, Красногорівка, Новомихайлівка, Мар'їнка та Парасковіївка;
  • на Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстріляли 18 населених пунктів. Зокрема, Микільське, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Велика Новосілка, Новомайорське, Времівка, Павлівка, Залізничне, Шевченко, Білогір'я, Полтавка, Новосілка, Новопіль, Темирівка, Времівка, Червоне та Ольгівське;
  • на Південнобузькому напрямку від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 38 населених пунктів неподалік лінії зіткнення. Зокрема, Нововознесенське, Архангельське, Сухий Ставок, Першотравневе, Марганець та Нікополь.

«Протягом доби підрозділи Сил оборони відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Соледар, Виїмка, Курдюмівка, Зайцеве, Новомихайлівка, Первомайське та Павлівка», — повідомили в Генштабі.

Також у зведенні зазначається, що за добу ракетні війська та артилерія вразили 6 пунктів управління, 11 районів зосередження живої сили та техніки противника, 2 позиції зенітних ракетних комплексів, 3 підрозділи ракетних військ та артилерії, 6 складів з боєприпасами, а також 8 окремих важливих цілей.

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